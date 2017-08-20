7 دول على أعتاب قنبلة زمنية سكانية خلال 20 عاما - صحيفة صدى الالكترونية

نورة الشهري(صدى):

تعاني اليابان من أزمة في التركيبة السكانية بها حيث يتزايد متوسط الأعمار بين مواطنيها تزامنا مع قلة عدد المواليد كما أن عدد السكان يقل بوتيرة سريعة غير مسبوقة الأمر الذي يهدد اقتصادها وأمنها القومي.

وليست اليابان وحدها من تعاني من هذه المشكلة، فقد نشر ” بيزنس إنسايدر ” تقريرا عن سبع دول معرضة لمخاطر أن تصبح قنبلة زمنية ” ديموغرافية ” أي في تركيبتها السكانية على مدار العقدين المقبلين.

هونج كونج

– واجهت الحكومة في هونج كونج عدم توازن بين الجنسين حيث إن عدد النساء يفوق عدد الرجال في كل فئة عمرية تقريبا أعلى 25 عاما.

– يرجع عدم التوازن بشكل رئيسي إلى سعي الرجال للزواج من نساء في الوطن الأم ” الصين ” نظرا لكون هؤلاء أقل حدة في شروط ومطالب الزواج مقارنة بالأمر في هونج كونج.

– كل عام، يتزايد عدد النساء القادمات من إندونيسيا والفلبين ودول أخرى بالآلاف ويستقرن في هونج كونج.

سنغافورة

– تعاني سنغافورة من أقل معدل خصوبة في العالم بمتوسط 0.81 طفل لكل سيدة، وفي التاسع من أغسطس/آب عام 2012، تم عقد مؤتمر وطني في البلاد لتشجيع الشباب على الزواج والإنجاب.

– على غرار اليابان، تعاني سنغافورة أيضاً من ارتفاع متوسط الأعمار بين مواطنيها دون وجود شباب يحلون محلهم في سوق العمل، وهو ما يؤثر سلبا على الاقتصاد.

الصين

– لدى الصين خمس سكان العالم، ولكن في ظل معدل خصوبة 1.60 طفل لكل سيدة وثقافة عدم الإنجاب، بدأ الكثير من الرجال والنساء يعزفون عن الزواج.

كوريا الجنوبية

– من بين المشكلات التي تواجهها كوريا الجنوبية العمل لساعات طويلة ووجود وقت أقل للحياة الشخصية وتكوين أسرة.

– تبلغ نسبة الخصوبة لدى النساء 1.25 طفل لكل سيدة، وعرضت الحكومة في ” سول ” حوافز مالية على الأسر لإنجاب المزيد من الأطفال.

الولايات المتحدة

– أفادت بيانات حكومة بأن أمريكا سجلت أقل معدل للمواليد على الإطلاق في 2016، كما أن معدل الخصوبة بين النساء قد بلغ 0.62 لكل سيدة يتراوح عمرها بين 15 و44 عاما.

– هناك تحول في سوق العمل الأمريكي الذي دخله المزيد من النساء في السنوات الأخيرة كما أن الشابات يفضلن الاستمرار في العمل والتقدم في السلم الوظيفي بدلا من اختيار تكوين أسرة وإنجاب أطفال فضلا عن الاستقلالية المالية عن الآباء.

إسبانيا

– تتراجع معدلات الخصوبة لدى السيدات في إسبانيا تزامنا مع ارتفاع معدلات البطالة حيث إن نصف الشباب تقريبا لا يعملون، وهو ثاني أعلى معدل بطالة في أوروبا بعد اليونان.

– من أجل مواجهة هذه المشكلة، عينت الحكومة الإسبانية مفوضا خاصا بداية هذا العام لعمل تحريات واكتشاف طرق لحل هذه المشكلة.

إيطاليا

– سجلت نسبة الخصوبة لدى السيدات 1.43 – دون المتوسط الأوروبي المقدر بـ 1.58 – ولكن روما اتبعت نهجا مثيرا للجدل للحصول على مزيد من الأطفال.

– أطلقت إيطاليا إعلانات في جميع أرجاء البلاد تحث المواطنين على الإنجاب تحت شعار ” الوقت يفوت ولا يمكن الحصول على أطفال من أي مكان آخر ” ، وشعار آخر: ” الجمال ليس له عمر..ولكن الخصوبة محددة بوقت ” .