غدا.. " القيادة الأسرية " في ملتقى أسري ببر الحاكمية - صحيفة صدى الالكترونية

حسن الجعفري(صدى):

ينظم القسم النسائي بجمعية البر الخيرية بمركز الحكامية بمنطقة جازان غدا الأثنين فعاليات الملتقى الأسري الأول تحت شعار ” القيادة الأسرية ” ، وذلك في قاعة أحلى ليالينا في قرية الوحلة التابعة لمحافظة أحد المسارحة.

وأوضحت رئيسة القسم النسائي بجمعية بر الحكامية أميرة الحكمي أن الملتقى الذي سيستمر لمدة يومين يهدف إلى تعزيز مفهوم المسؤولية الأسرية المشتركة بين جميع أفراد الأسرة وإبراز دور المؤسسات المجتمعية في تحقيق الترابط الأسري، بالإضافة إلى تنمية الوعي بمقومات الترابط الأُسَري ، سبل تحقيقه كمحور أساس في بناء المجتمع.

وبينت أن الملتقى يتضمن إقامة معرض للأسر المنتجة وأمسية شعرية وعدد من الفعاليات والحوارات الأسرية والدورات التدريبية والمسابقات الثقافية والترفيهية.