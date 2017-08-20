 وزارة الثقافة والإعلام تطلق حملة " السعودية ترحب بالعالم " - صحيفة صدى الالكترونية

  • الأحد 20

    أغسطس

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  3. وزارة الثقافة والإعلام تطلق حملة ” السعودية ترحب بالعالم “

وزارة الثقافة والإعلام تطلق حملة ” السعودية ترحب بالعالم “




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