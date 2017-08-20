تخطيط واشعه لقلب نواف العابد والنتائج مطمئنه - صحيفة صدى الالكترونية

خالد يحي(صدى):

انهى قبل قليل لاعب المنتخب والهلال الكابتن نواف العابد، الفحوصات الخاصه التي خضع لها بعد شعوره باضطرابات في ضربات القلب عقب لقاء الفريق أمام التعاون مؤخرا ومنعته من مرافقة الفريق الهلالي في مهمته الأسيويه.

وتم اجراء تخطيط واشعه صوتيه للقلب في احد مستشفيات الرياض جميعها، وأكدت سلامة قلب العابد من أي اعتلالات أو مشاكل صحيه ولله الحمد.

وأوضح طبيب النادي أن مثل هذه الحالات لا تتعلق بمشاكل صحيه بالقلب بالضروره، وقد تكون نتاج الاجهاد أو السهر أو حتى تناول أغذيه غير صحيه.

من جهتها أكدت شركة بوبا الشريك الصحي للنادي أن العابد سيخضع لاشعه مقطعيه للقلب للتأكد تماما من سلامة اللاعب.