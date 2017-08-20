خروف العيد يسقط من الطابق الثالث على رأس مواطن بتونس - صحيفة صدى الالكترونية

تونس(صدى):

أسفر سقوط خروف من طابق مرتفع في مدينة تونسية، عن إصابة شخص بجروح خطيرة على مستوى الرأس والظهر.

وتوجهت هيئة الحماية المدنية إلى موقع الحادث ونقلت المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج.

جدير بالذكر أن عدد من الأسر في تونس تلجأ إلى الاحتفاظ بالخراف في بيوتها، في انتظار عيد الأضحى.