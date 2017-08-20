خروف العيد يسقط من الطابق الثالث على رأس مواطن بتونس - صحيفة صدى الالكترونية

خروف العيد يسقط من الطابق الثالث على رأس مواطن بتونس
أسفر سقوط خروف من طابق مرتفع في مدينة تونسية، عن إصابة شخص بجروح خطيرة على مستوى الرأس والظهر.
وتوجهت هيئة الحماية المدنية إلى موقع الحادث ونقلت المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج.
جدير بالذكر أن عدد من الأسر في تونس تلجأ إلى الاحتفاظ بالخراف في بيوتها، في انتظار عيد الأضحى.
سعيد[ عدد التعليقات: 418 ] نشر منذ 20 دقيقة
ماشاء الله جميل جدا إظهار شعائر الله .
اندثرت من بيوتنا .. كان العيد له لذة جميلة اما الآن اشتر الأضحية وخلها عند راعيها بالحوش إلى يوم النحر ثم تذبحها ومايشوفون عيالك غير أكياس اللحم وبعضهم ما تدخل البيت .