الشيخ عبدالله آل ثاني للشعب القطري: يؤسفني منع نقلكم عبر طائرات السعودية - صحيفة صدى الالكترونية

طلال الضوي(صدى):

عبّر الشيخ عبدالله بن علي بن عبدالله بن جاسم آل ثاني، اليوم الأحد، عن أسفه بسبب منع السلطات القطرية نقل حجاج قطر عبر الطائرات السعودية.

وقال في رسائل وجهها للشعب القطري : ” ‏إخواني وأبنائي.. ‏يؤسفني منع نقلكم عبر الطائرات السعودية من الدوحة لأداء الحج، وآمل من الإخوة في قطر التعاون لتسهيل شعائر الحج للمواطنين ” .

وأضاف: ” ‏بإذن الله تتحقق أمنية كل من نوى الحج والفرص متاحة بالدخول للمملكة برا والطيران من الدمام والأحساء ويمكن التواصل 00966122367999 وأبشروا بالخير ” .