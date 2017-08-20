نائب قائد أمن الحج لـ " صدي " : النيابة صاحبة القرار بعد القبض على المخالفين - صحيفة صدى الالكترونية

حسين العلي(صدى):

أكد ” اللواء جمعان الغامدي ” ، نائب قائد قوات أمن الحج، أن القوات الأمنية ضبطت ” 1180 ” شخصًا مخالفًا لا يحملون تصاريح للحج، مشيرًا إلى أن الهدف من منع المخالفين هو تحقيق استفادة الحجاج من الخدمات.

وطرحت صدى، خلال المؤتمر الذي عقد في مكة المكرمة بمقر الأمن العام بمنى، سؤالا للواء الغامدي عن أعلى سقف عقوبة سيطبق على أصحاب الحملات الوهمية؟ ليجيب اللواء الغامدي أنه في حال القبض على حملات وهمية فإننا نقوم بتسليم أصحاب الحملات الوهمية إلى الجهات المختصة ( النيابة العامة ) وهي بدورها تتخذ العقوبات ضد أصحاب تلك الحملات.

وكان قائد قوات أمن الحج الفريق أول ركن ” خالد بن قرار الحربي ” ، قد أكد في تصريح سابق، أن كل القوات الأمنية على أهبة الاستعداد؛ لضمان حج آمن من كل النواحي.

ولفت الفريق ” الحربي ” إلى أهمية تعاون المواطنين والمقيمين مع رجال الأمن؛ لتوفير بيئة ملائمة للحجاج النظاميين، واستفادتهم من المشاريع والتسهيلات التي تُقدّمها حكومة خادم الحرمين الشريفين كل عام.