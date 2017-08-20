" زين " للاتصالات تعلن وظائف شاغرة - صحيفة صدى الالكترونية

فاطمة المالكي(صدى):

أعلنت شركة ” زين ” للاتصالات، عن توفّر وظائف شاغرة للرجال، لحمَلة درجة البكالوريوس وشهادة الدبلوم في عدد من التخصصات وذلك للعمل بفروع الشركة في الرياض.

وأوضحت الشركة، أنّ الوظائف المتاحة على مسمى:

*محلل الإدارة والمرافق: درجة البكالوريوس في تخصص الهندسة، أو ما يعادلها.

*مسؤول خدمات الخط الساخن : شهادة الدبلوم في تخصصات: (إدارة الأعمال، المبيعات)، أو ما يعادلها.

وأشارت إلى أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني ، وسيستمر حتى 24 أغسطس 2017م ( تفاصيل شروط الوظائف ) من هنا .