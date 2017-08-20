رئيس وزراء العراق: لا تنازلات بشأن استفتاء الأكراد - صحيفة صدى الالكترونية

بغداد(صدى):

كذّب رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي معلومات أدلى بها مسؤول كردي حول احتمال تأجيل إقليم كردستان الاستفتاء على الاستقلال، مقابل تنازلات تقدمها الحكومة المركزية في بغداد.

وشدد العبادي، في بيان الأحد حصلت ” صدي ” على نسخة منه على ” أهمية تحري الدقة في نقل المعلومات ” ، مشيرا إلى أن ” تقرير الوكالة لم يأخذ بالمطلق رأي الطرف الثاني ولا رأي الوفد واكتفى برأي طرف لم يكن موجودا ضمن الوفد وقدم معلومات غير صحيحة ” .

وكان ملا بختيار قال في وقت سابق أن إقليم كردستان العراق يدرس احتمال تأجيل الاستفتاء على الاستقلال المقرر إجراؤه الشهر المقبل، مقابل تنازلات مالية وسياسية تقدمها الحكومة المركزية في بغداد.