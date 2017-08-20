محكمة تلزم براد بيت بدفع 600 ألف دولار لمصممة إضاءة - صحيفة صدى الالكترونية

نورة الشهري(صدى):

ألزمت المحكمة النجم الشهير براد بيت، بدفع مبلغ 600 ألف دولار، قيمة تعويض لمصممة إضاءة فرنسية.

وقالت المصممة الفرنسية، أوديل سودانت، إن أعمالها تراجعت بسبب رفض بيت سداد كلفة أحلامه الهندسية، وأنها تحارب الآن من أجل إثبات حقوق الملكية الفكرية لتصميم إضاءة قصر ” ميرافال ” ، الذي يتشارك ملكيته بيت وأنجلينا جولي.

ويزعم ممثلو بيت أن موعد تسليم المشروع تأخر، وأن ميزانيته مبالغ فيها، وأن التصميم كان من بنات أفكار بيت وليس المصممة.

وتعد الإجراءات القانونية، التي تتخذها سودانت الأحدث بالنسبة لبراد بيت، يعد أن أوقفت أنجلينا جولي إجراءات الطلاق في موقف مفاجئ في وقت سابق.