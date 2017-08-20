بالفيديو.. كبار سن يخوضون سباقاً في " رالي عسير " - صحيفة صدى الالكترونية

محمد بن طحيطح(صدى):

تداول رواد ونشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يوضح إحدى فقرات ” رالي عسير ” الذي أقيم في محافظة طريب خلال الأيام الماضية، فقرة ” اختراق ضاحية ” يخوض فيها مسنون سباقا فيما بينهم.

وأظهر الفيديو كبار السن وهم يبدأون السباق بشكل سريع، يلبسون ثيابهم التقليدية، وينطلقون قدما لتحقيق المراكز الأولى ضمن الرالي الذي أقيم في محافظة طريب.

ووزع محافظ طريب، متعب المتعب، على كبار السن الثلاثة الذين فازوا بالمراكز الأولى في السباق كؤوس وميداليات التكريم في نهاية الفعالية.