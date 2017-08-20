" مصدر " تبني أول محطة لطاقة الرياح في الخليج - صحيفة صدى الالكترونية

عمان(صدى):

وقعت شركة أبوظبي لطاقة المستقبل ” مصدر ” ، اليوم الأحد، عقدا لبناء محطة ” ظفار لطاقة الرياح ” في سلطنة عُمان، وتعد أول محطة لتوليد الطاقة من الرياح في منطقة الخليج العربي.

ويعد مشروع محطة ” ظُفار لطاقة الرياح ” ثمرة اتفاقية تطوير مشتركة تم التوقيع عليها عام 2014 بين كل من شركتي مصدر وكهرباء المناطق الريفية بسلطنة عُمان.

وتحمل المحطة – البالغ قدرتها الإنتاجية 50 ميجاواط – اسم محافظة ظُفار العُمانية، الواقعة على الحدود مع الجمهورية اليمنية.