 " مصدر " تبني أول محطة لطاقة الرياح في الخليج - صحيفة صدى الالكترونية

  • الأحد 20

    أغسطس

  1. الرئيسية
  2. مال واعمال
  3. ” مصدر ” تبني أول محطة لطاقة الرياح في الخليج

” مصدر ” تبني أول محطة لطاقة الرياح في الخليج

” مصدر ” تبني أول محطة لطاقة الرياح في الخليج
عمان(صدى):

وقعت شركة أبوظبي لطاقة المستقبل ” مصدر ” ، اليوم الأحد، عقدا لبناء محطة ” ظفار لطاقة الرياح ” في سلطنة عُمان، وتعد أول محطة لتوليد الطاقة من الرياح في منطقة الخليج العربي.

ويعد مشروع محطة ” ظُفار لطاقة الرياح ” ثمرة اتفاقية تطوير مشتركة تم التوقيع عليها عام 2014 بين كل من شركتي مصدر وكهرباء المناطق الريفية بسلطنة عُمان.

وتحمل المحطة – البالغ قدرتها الإنتاجية 50 ميجاواط – اسم محافظة ظُفار العُمانية، الواقعة على الحدود مع الجمهورية اليمنية.

 


الوسوم:, , ,

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *