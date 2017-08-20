الحوثيون يمزقون صور صالح في صنعاء - صحيفة صدى الالكترونية

فهمي محمد(صدى):

تعرضت لوحات عملاقة تحمل صوراً للرئيس المخلوع علي عبد الله صالح، في صنعاء، إلى التمزيق وسط اتهامات للحوثيين على خلفية الخلاف القائم بين الطرفين.

وأوضح الأهالي أن الصور جرى تمزيقها بشكل متعمد رغم انتشار عشرات المسلحين في أماكن قريبة من مواقع تواجد تلك اللوحات العملاقة التي نشرها حزب المؤتمر في إطار التحضير للفعالية الكبرى يوم الخميس 24 أغسطس بالذكرى الـ 35 لتأسيس الحزب بميدان السبعين.

واتهم الصحفي المقرب من المخلوع صالح، نبيل الصوفي، الحوثيين بالوقوف وراء تمزيق الصور، بعد خطابي عبدالملك الحوثي ورئيس ما يسمى اللجنة الثورية محمد الحوثي، حيث امتدت الأيادي لتقطيع صور الفعالية المؤتمرية.

يأتي ذلك بعد ساعات فقط من خطاب تصعيدي لزعيم المتمردين الحوثيين، عبد الملك الحوثي، الذي هاجم شريكه الوحيد في الانقلاب حزب المخلوع صالح، واتهمه بالخيانة، وطعن جماعته في الظهر، بحسب توصيفه.