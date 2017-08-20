بالفيديو.. إمام مسجد بعنيزة يعزي في الفنان الكويتي عبد الرضا - صحيفة صدى الالكترونية

أماني الغامدي(صدى):

قدم الداعية سليمان الجبيلان، إمام جامع أنس بن مالك بمحافظة عنيزة، واجب العزاء في الفنان الكويتي الراحل عبدالحسين عبدالرضا.

وأظهر مقطع فيديو متداول الجبيلان برفقة الفنان طارق العلي والفنان محمد المنصور وعدد من الحاضرين بموقع العزاء بالكويت.

وترحم للجبيلان على روح الفقيد، سائلاً المولى عز وجل أن يتغمده برحمته، وأن يتقبل دعاء المترحمين عليه.

وكان الجبيلان قد زار الفنان عبدالحسين بمنزله في يوليو الماضي، حيث ظهرا في مقطع فيديو وهما يتبادلان حديثاً طريفاً بحضور آخرين.