⁠الصياد وفوانيس يبهجان مسرح الطفل فى مهرجان " أبها أحلى " - صحيفة صدى الالكترونية

محمد بن طحيطح(صدى):

تمكنت فرقة الروافد بقيادة الاعلامي الكبير احمد الصياد وشخصيات الفوانيس، من رسم البهجة علي زوار فعاليات مهرجان ” أبها أحلى ” ، وذلك بمركز الملك فهد الثقافي وسط مدينة أبها، المقامة ضمن فعاليات مهرجان أبها يجمعنا المواكب لاحتفالات المدينة بلقب عاصمة السياحة العربية ٢٠١٧م .

وقام الإعلامي احمد الصياد بعدة عروض مسرحية والعاب للأطفال زوار المهرجان مع عدة فقرات غنائية سواء وطنية او كرتونية .

وكانت الطفلتين ” غلاء وحلاء ” الصياد لهما دور في جذب الاطفال للمشاركة سواء في الاغاني او المسابقات، وكل هذا بمشاركة فعالة من قبل شخصية الفوانيس التي جعلت لمسرح الطفل دور وبهجه .

يذكر أن فرقة روافد قدمت من الساحل الغربي ” جدة ” للمشاركة في فعاليات المهرجان ومشاركة زوار منطقة عسير اجوائهم الرائعة .