سامسونج تطلق تطبيقا لحل مشكلة ضعاف البصر - صحيفة صدى الالكترونية

علي القحطاني(صدى):

أطلقت شركة سامسونج، تطبيق ” Relúmĭno ” ، لمساعدة ضعاف البصر على استخدام الهاتف، ويعمل التطبيق عن طريق الاستعانة بنظارة Gear VR للواقع الافتراضي.

وقالت سامسونج إن تطبيق المساعدة البصرية يعالج الصور من الفيديو الذي يسُجل بواسطة كاميرا الهاتف الخلفية ويجعلها قابلة للرؤية من قبل ضعاف البصر.

وأضافت الشركة أنه وعلى نحو أكثر تحديدًا، فإن السمات الرئيسية للتطبيق تشمل تكبير وتصغير الصورة، وتسليط الضوء على مخطط الصورة، بالإضافة إلى تعديل تباين الألوان والسطوع، وعكس اللون، وتصفية لون الشاشة. وفي النهاية يوفر Relúmĭno لضعاف البصر إمكانية قراءة الكتب ومشاهدة التلفاز ورؤية الأجسام مع مستويات أكثر وضوحًا.

وذكرت سامسونغ أن التطبيق يساعد أيضًا الأشخاص الذين يعانون مما يُعرف بالبقعة العمياء، وهو مرض يُفقدهم القدرة على رؤية الأشياء الواقعة في أطراف مجال الرؤية مع الإبقاء على النقطة المركزية، ويقوم التطبيق بذلك عن طريق إعادة رسم الصور الواقعة في البقعة العمياء ووضعها في مجال يسمح للمستخدم برؤيتها.