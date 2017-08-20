⁠⁠⁠السجن المشدد لشقيق لاعب الاتحاد في جريمة قتل - صحيفة صدى الالكترونية

ماجد محمد(صدى):

قضت الدائرة 24 بمحكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الأحد، برئاسة المستشار عبد السلام يونس، بعضوية المستشارين، جمال أبو طالب، بشير عبد الرءوف، وسكرتارية إبراهيم أحمد، محمد عبد العزيز، بالسجن المشدد 15 سنة لشقيق محمود كهربا لاعب نادى اتحاد جدة ، و4 آخرين بتهم القتل العمد والشروع فيه واستعراض القوة وحيازة سلاح نارى واستعمال العنف، حيث قتلوا شخص وأصابوا اثنين آخرين فى مصر القديمة.

وكانت النيابة العامة قد اتهمت ” فتحى عبد المنعم ” وشهرته ” فتحى كهربا ” 24 سنة لاعب النادى الأهلى و ” إنبى ” سابقًا المعار لنادى الشمس، و4 آخرين، هم كلا من محمد يوسف إسماعيل حامد، وشهرته ” عماد لولو ” ، وأحمد محمد حسين وشهرته ” حموسة ” ، ومحمد ثروت أحمد عبد الغنى وشهرته ” القرموطى ” وشقيقه ” أحمد ” هارب باستعراض القوة والعنف ضد كلا من محمد فرحات عبد الوهاب ومحمد حسين أنور وأحمد شحاتة السيد من قاطنى مصر القديمة، بأن أطلقوا عليهم وابلا من الرصاص فبثوا الرعب فى نفوسهم وتسبب فى رعبهم قاصدين تعريض حياتهم للخطر، وقتلوا ” محمد فرحات عبد الوهاب ” عمدا مع سبق الإصرار، حيث عقدوا العزم وبيتوا النية على قتل من يصادفهم فى محل الواقعة، وانتقلوا صوب القتيل وأطلق أولهم ” شقيق كهربا ” عيارًا محدثا إصابته التى أودت بحياته، فيما أشهر الباقون أسلحتهم وأطلقوا منها الأعيرة للشد من أزره.

كما نسبت النيابة للمتهمين أيضا تهمة الشروع فى قتل كلًا من ” محمد حسين أنور ” و ” أحمد شحاتة السيد ” عمدا مع سبق الإصرار محدثين إصابتهما كما اتهمتهم بحيازة سلاحا ناريًا غير مششخن ” فرد خرطوش ” وطلقات لنفس السلاح.