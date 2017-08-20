وقف أستاذة رقصت داخل جامعة مصرية عن العمل - صحيفة صدى الالكترونية

القاهرة(صدى):

أوقفت جامعة السويس بمصر، الدكتورة منى برنس أستاذ الأدب الإنجليزى (صاحبة فيديو الرقص) عن العمل بالجامعة، وإحالتها إلى مجلس التأديب.

كما وقعت الجامعة عددا من العقوبات عليها من بينها اللوم والخصم من الراتب، لما ثبت من نشرها عدة فيديوهات لنفسها ترقص فيها مع الإصرار على تكرار نشر مقاطع جديدة.

وأشارت الجامعة إلى أن ما فعلته يحط من هيبة أستاذ الجامعة ومن رسالته، ومن مسئوليته عن نشر القيم والثقافات النبيلة والارتقاء بها، حسب جامعة السويس.

وكانت الدكتورة منى البرنس، نشرت فيديو سابقا وهي ترقص داخل الجامعة معتبرة ذلك حرية شخصية ومصرة على موقفها، الأمر الذي أثار سخط أعضاء هيئة التدريس وطلاب الجامعة.