الهند تلزم شركات السلاح الأجنبية بالتصنيع محليا - صحيفة صدى الالكترونية

نيودلهي(صدى):

تسعى الهند لتحديث جيشها عن طريق إنفاق عشرات المليارات من الدولارات، وأعدت قائمة مشتريات من الطائرات المقاتلة والعربات العسكرية والغواصات والمروحيات.

ويريد رئيس الوزراء ناريندرا مودي إعادة بناء الجيش الهندي، لمواجهة التحديات الجيوسياسية في جنوب آسيا، ولاسيما تنامي القوة الصينية.

وتتضمن كل استدراجات العروض لقطاع التسلح بنودا ملزمة بتأسيس ” مصانع في الهند ” .

وترى الشركات الغربية لصنع السلاح، أن نقل قسم من الإنتاج إلى الهند، شرط إلزامي لانتزاع بعض العقود المجزية.

وتأمل شركة إيرباص على سبيل المثال، في تزويد القوات الهندية بمروحياتها من نوع بانتر.

وأعلنت المجموعة الأوروبية أنها منفتحة، إذا ما فازت بهذا العقد الذي تبلغ قيمته مليارات اليورو ويستمر أكثر من عشر سنوات، على تأسيس مصنع كبير في الهند.