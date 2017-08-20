" التدريب التقني " : منح خريجي المعاهد الصناعية قروض تصل لـ300 ألف ريال - صحيفة صدى الالكترونية

عادل الحربي(صدى):

أعلنت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، أن خريجي المعاهد الثانوية الصناعية والعمارة والتشييد التابعة للمؤسسة يكون مؤهلا للحصول على قرض لفتح مشروع خاص يصل إلى 300 ألف ريال بالشراكة مع معهد ريادة الأعمال الوطني وبنك التنمية الاجتماعية.

وأوضح مدير الإدارة العامة لشؤون المتدربين، المهندس محمد عبد الكريم أبا حسين، أن خريج المعاهد الثانوية الصناعية والعمارة والتشييد الموزعة في مدن ومحافظات المملكة يتمتع بعدد من المميزات والحوافز خلال فترة تدريبية بالمعهد وبعد التخرج والتي تشمل مكافأة شهرية قدرها 800 ريال طوال مدة التدريب، والحصول على شهادة الدبلوم الصناعي الثانوي مصنفة من وزارة الخدمة المدنية حسب سلام رواتب الوظائف العامة، كما تمنح للخريجين فرصة مواصلة التدريب في الكليات التقنية ولهم الأولوية في القبول في كليات التميز العالمية بالمملكة للحصول على دبلوم الكليات التقنية.

وقال “أبا حسين” إن المؤسسة حرصت على استيعاب أكبر عدد ممكن من الراغبين في الالتحاق في برامج التدريب التقني والمهني من خريجي المرحلة المتوسطة من التعليم العام أو ممن أكملوا الصف الأول الثانوي أو الثاني الثانوي في المرحلة الثانوية، حيث تم فتح مسارات تدريبية حسب كل فئة لاستكمال التدريب في المعاهد الصناعية والعمارة والتشييد، وذلك من خلال عدة مسارات لتخصصات فنية وصناعية، كالحاسب الآلي، ميكانيكا السيارات، الإنشاءات المعدنية “اللحام”، الكهرباء الإنشائية، الكهرباء الصناعية، التبريد والتكييف، النجارة العامة، وتشغيل الآلات الإنتاج، والرسم المعماري ، والمساحة.

وأضاف المهندس أبا حسين ” أن أولوية القبول بالمعاهد الصناعية في بداية العام الحالي ستكون لأبناء شهداء الواجب وأصحاب الاحتياجات الخاصة، إضافة إلى أن المعاهد تقبل أبناء السعوديات، وأبناء المقيمين بالمملكة إذا توفرت مقاعد شاغرة.

وأشار إلى أن التسجيل بالمعاهد مستمر حتى 19 ذي الحجة من خلال التسجيل على بوابة القبول الموحد على الرابط الالكترونيwww.tvtc.gov.sa أو التقديم المباشر في مقار المعاهد المنتشرة في أنحاء المملكة وعددها 63 معهدا.