بالصور.. تعرف على أذكى طفل في بريطانيا - صحيفة صدى الالكترونية

بالصور.. تعرف على أذكى طفل في بريطانيا
فاز الطفل البريطاني راهول بريطانيا بلقب الطفل الأكثر عبقرية في بريطانيا بلعام 2017 Child Genius، بعد المواجهة النهائية ضد زميله رونان.
وحصل الطالب البالغ من العمر 12 عاما من سكان بارنيت بشمال لندن، على اللقب أمام منافسه البالغ من العمر 9 سنوات، بعد أن أصبح أول شخص يجيب بنجاح على 10 أسئلة عامة حول المعرفة، في الجولة الأخيرة من المنافسة.
وكان الاثنان قد دخلا وجها لوجه في الجولة المتخصصة من المباراة النهائية، حيث وصلا المنافسة بعد تسجيل 15 نقطة لكل منهما.
وشهدت المواجهات الشديدة في الأيام الستة الأخيرة على القناة الرابعة الإنجليزية، إظهار المتنافسين لمهاراتهم في اللغة الإنجليزية والهجاء والتاريخ، فضلا عن قوة الذاكرة.
وقد هتف والدا الطفل بعد فوزه، وهما أبوه مينيش الذي يعمل مديراً في مجال تقنية المعلومات، وأمه كومال التي تعمل في مجال الصيدلية، وهما مبتهجان بفوز ابنهما الرائع.
ويقول الطفل راهول إن حلمه أن يصبح في المستقبل مستشارا مالياً، وقد صرح بذلك أثناء المنافسات في وقت سابق من الأسبوع عندما ظهر مع منافسه رونان.
حمادة[ عدد التعليقات: 45 ] نشر منذ 2 ساعتين
أحل الله حلق اللحية بالكلية للرجال في الاسلام
أحل الله تقصير اللحية وعمل السكسوكة وتخفيف اللحية للرجال في الاسلام
أوجب الله تعلم الرجال الطبيخ والخياطة والتطريز والطهي وغسيل الملابس في المنزل في الاسلام
حمادة[ عدد التعليقات: 45 ] نشر منذ 2 ساعتين
أحل الله حلق اللحية بالكلية للرجال في الاسلام
أحل الله عمل السكسوكة وتقصير اللحية وتخفيفها للرجال في الاسلام
اوجب الله تعلم الرجال الطبيخ والخياطة والتطريز والطهي وغسيل الملابس في المنزل في الاسلام
درة البسامي[ عدد التعليقات: 277 ] نشر منذ 1 ساعة
حمادة … الله يشفيك مما فيك….
درة البسامي[ عدد التعليقات: 277 ] نشر منذ 56 دقيقة
( ” وقد هتف والدا الطفل بعد فوزه، وهما مبتهجان بفوز ابنهما الرائع ” )
بالتأكيد ..سيكونا مبتهجين …وأيما إبتهاج …فهذه من أروع اللحظات التي مرّا بها …
أما أنت يا راهول… فحلِّق وحقق حلمك….
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 16665 ] نشر منذ 34 دقيقة
هههههههههههههههههههههههه يا حماده. اطبخ وانفخ وخيط وغسل في بيتكم.وبيت الجيران بعد. بس لا تحلل ولا تحرم من راسك وبعدين ليش. كل اسبوع ولك اسم اذا عندك ثقه في نفسك اثبت على اسم واحد
ابو محمد[ عدد التعليقات: 32509 ] نشر منذ 26 دقيقة
موفق خير ..