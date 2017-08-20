إزالة " 25 " حظيرة مخالفة بحلقة الأغنام بمكة - صحيفة صدى الالكترونية

نايف السالم(صدى):

أزالت بلدية الشوقية الفرعيه بأمانة العاصمة المقدسه عدد من حظائر المواشي المخالفه بمنطقة الحلقة بالكعكية والتي كانت تشكل مصدرا للتلوث البيئي .

وأوضح المهندس ممدوح بن محمد عراقي رئيس بلدية الشوقيه الفرعيه أنه تم القيام بحملة تفتيشية على منطقة حلقة المواشي.

وإزالة جميع الحظائر العشوائيه والصنادق والشبوك المقامه بطرق غير نظاميه .

وأشار عراقي الى أنه تم ازالة كافة الحظائر المخالفة التي لم يلتزم اصحابها بتنفيذ الاشتراطات ، حيث تمت ازالة (25) حظيرة ومصادرة حوالي (22) ذبيحة مجهولة المصدر و(153) كيلو لحوم ، ومتابعة المسالخ والباعة المجهولين الذين يعرضون الأغنام بشكل عشوائي .