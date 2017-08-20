الخطوط السعودية: السلطات القطرية منعت طائراتنا من الهبوط في مطار الدوحة - صحيفة صدى الالكترونية

نايف السالم(صدى):

أعلنت الخطوط الجوية السعودية، اليوم الأحد، عدم تمكنها من تسيير طائرات لنقل الحجاج القطريين من الدوحة بسبب عدم حصولها على تصريح من السلطات القطرية.

وأوضح مدير عام الخطوط الجوية السعودية المهندس، صالح الجاسر، أنه تعذّر على الخطوط السعودية حتى الآن جدولة رحلاتها لنقل الحجاج القطريين من مطار حمد الدولي بالدوحة، وذلك لعدم منح السلطات القطرية التصريح للطائرات بالهبوط، على الرغم من مضي عدة أيام منذ تقديم الطلب.

وكانت الخطوط الجوية العربية السعودية، قد خاطبت السلطات القطرية بطلب التصريح لرحلاتها المخصصة لنقل الحجاج القطريين، التي تمت جدولتها فور صدور توجيه العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، بعد وساطة من الشيخ القطري عبدالله بن علي آل ثاني.