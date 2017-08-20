فرص وظيفية تنهال على مبدعةٍ سعودية و " stc " تستدعيها - صحيفة صدى الالكترونية

نورة الشهري(صدى):

انهالت فرص التوظيف على فتاة ” سعودية ” طرحت طلبها الوظيفي وسيرتها الذاتية بأسلوب إبداعي جديد عبر حسابها في ” تويتر ” ، موجهة طلبَها لشركة الاتصالات السعودية التي بادرت سريعًا لقبول طلبها والترحيب بها من قبل الرئيس التنفيذي لمجموعة الاتصالات السعودية ” خالد البياري ” .

وكانت الفتاة السعودية ” أروى الداود ” نشرت تغريدة من حسابها على ” تويتر ” تتضمن فيديو يحكي سيرتها الذاتية في مجال التسويق الرقمي ومهاراتها في الإبداع والابتكار، وتخرجها من الجامعة بتفوق، وحصولها على دبلوم في التسويق الرقمي، وإدارتها لحملات إعلانية لشركات، وخبراتها في مجال التسويق عبر وسائل التواصل.

” أروى ” قالت في الفيديو: ” طموحي.. وشركة الاتصالات يجمعهم دائمًا شغف النجاح ” ، فيما عَنْوَنت الفيديو والتغريدة بطلب وتساؤل موجه لشركة الاتصالات قالت فيه: ” هل أكون جزء من فريقكم ونكمل القصة؟ ” .

وبعد وقت قصير من طرح ” أروى ” لطلبها تفاعل الرئيس التنفيذي لشركة الاتصالات السعودية ” خالد البياري ” ؛ حيث رد عليها بقوله: ” ‏يشرفنا؛ لأننا في [email protected] _KSA‬⁩ نبحث عن شباب وشابات الوطن العاشقين للإبداع والتحدي، ‏سيتواصل معك الزملاء لعمل مقابلة شخصية ” .

وكانت قصة ” أروى ” قد أثارت الإعجاب في وسائل التواصل الاجتماعي وتلقت على إثرها عددًا من عروض العمل من عدة شركات.

المشرفة العامة المكلفة للتحول الرقمي بوزارة الاتصالات وتقنية المعلومات ” ديمة اليحيى ” وجَّهت رسالة لـ ” أروى” قالت فيها: ” إبداعك يستحق الدعم واختيارك ذكي، STC حاضنة للمبدعين وتمنح بيئة تعزز الابتكار ” .

المتخصص بإدارة الموارد البشرية ” حسام آل مغثم ” قال: ” تفاعل ذكي وسريع، ضمان المقابلة الشخصية أفضل ما تقدمه الشركة لضمان العدالة ” .

المدربة ” رحاب بنت عبدالله ” قالت: ” أبدعت في تسويق نفسها فاستحقت أن تنهال عليها الشركات … بالتوفيق أروى ” .

فيما أشاد بإبداع الفتاة الفنان ” فايز المالكي ” ، وعدد كبير من المغردين.