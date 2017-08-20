٣١٠ أقراص مخدرة توقف مواطنا في مطار القاهرة - صحيفة صدى الالكترونية

عبده ابو الفضل(صدى):

ألقت سلطات مطار القاهرة الأحد القبض على راكب سعودي حاول تهريب 310 أقراص مخدرة حول جسمه لدى سفره إلى المملكة وأقر الراكب بحيازته للمخدرات للإستخدام الشخصى وتم تحرير محضر له وإحالته للنيابة .

وقالت مصادربمطار القاهرة : أنه أثناء إنهاء إجراءات سفر ركاب رحلة الخطوط السعودية رقم 316 والمتجهة إلى المدينة المنورة إشتبه رجال الأمن فى الراكب ” س . م ” وبتفتيشه ذاتيا تبين وجود 310 أقراص ترامادول المخدر والمحظور حيازته وأمام اللواء ” إبراهيم التهامى ” وكيل أمن مطار القاهرة أقر الراكب بحيازته للمخدرات للإستخدام الشخصى وليس للإتجار وأمر اللواء ” طه بيومى ” مساعد وزير الداخلية لأمن مطار القاهرة بتحرير محضر للراكب وإحالته للنيابة .