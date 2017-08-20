⁠⁠⁠⁠⁠أمير الحدود الشمالية يوجه بتقديم أفضل الخدمات للحجاج - صحيفة صدى الالكترونية

خالد الضبيبي(صدى):

أكد صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية رئيس لجنة الحج بالمنطقة، أهمية تقديم أفضل الخدمات للحجاج، بما يكفل تأديتهم لعباداتهم في يسر وسكينه .

جاء ذلك خلال رئاسة سموه الاجتماع الخاص لبحث نتائج استقبال مدينة الحجاج بمنفذ جديدة عرعر ضيوف الرحمن القادمين إلى المملكة .

والجدير بالذكر أن منفذ جديدة عرعر البري بمنطقة الحدود الشمالية استقبل أمس أخر دفعة من الحجاج العراقيين البالغ عددهم 13699حاجا وحاجة , تقلهم 598 حافلة .