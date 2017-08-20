فولكس فاجن تعلن تفاصيل " I.D. Buzz " - صحيفة صدى الالكترونية

طلال الغامدي(صدى):

يتوقع أن تعلن فولكس فاجن التفاصيل الخاصة بمركبتها الميكروباص I.D. Buzz التجريبية في صورة نسخة الانتاج المقررة في 2022 خلال حدث بيبل بيتش كونكورز دي اليجانس, وقالت تقارير أن مصادر بالشركة اكدت أن هربرت دييس الرئيس التنفيذي وايكهارد تشولز مدير قسم المركبات التجارية الخفيفة سوف يقومان بالاعلان .

ومن المنتظر أن يتضمن الاعلان معلومات حول كيفية قيام الشركة بتطوير هذا الموديل وكانت هذه السيارة التجريبية قد ظهرت لأول مرة في معرض ديترويت الدولي للسيارات وصنعت على قاعدة البناء MEB وقدمت في صورة نسخة هاتشباك وأخري متعددة الاستخدامات. ويبقى السؤال حول فكرة تقديم هذه السيارة التي لا يتوقع أن تبيع كميات كبيرة بل ستقدم بأعداد محدودة وكان دييس قد أكد في يونيو أن السيارة الكهربائية ستقدم في صورة انتاجية دون أن يخوض في التفاصيل.