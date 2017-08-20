إحباط 4 عمليات لتهريب " 3 " كيلو جرام من " الهيروين " بمطار المدينة - صحيفة صدى الالكترونية

نايف السالم(صدى):

أحبط جمرك مطار الأمير محمد بن عبد العزيز الدولي بالمدينة المنورة (4) محاولات لتهريب كمية من مادة الهيروين المخدرة بلغ إجمالي وزنها (2.993) ألفان وتسعمائة وثلاثة وتسعون جرام بعد أن حاول المهربون إخفائها داخل أحشائهم.

وقال فيصل الدباغ مدير عام جمرك مطار الأمير محمد بن عبد العزيز : عند قيام المراقب الجمركي بالإجراءات الجمركية المعتادة لركاب إحدى الرحلات القادمة إلى المطار تم الاشتباه بأحد الركاب وبتفتيشه ذاتياً بواسطة جهاز الكشف بالأشعة ” فحص الأحشاء ” تم العثور على (107) كبسولة تزن (837) جرام.

وفي المرة الثانية عند إنهاء الإجراءات الجمركية لرحلة أخرى قادمة تم الاشتباه بأحد الركاب القادمين وبتفتيشه بواسطة جهاز فحص الأحشاء بالأشعة عثر على عدد (105) كبسولة بلغ وزنها (802) جرام مخبأة بداخل أحشائه.

وتابع مدير عام جمرك مطار الأمير محمد بن عبد العزيز الدولي أن المحاولة الثالثة تم إحباطها بنفس الطريقتين السابقتين حيث تم العثور على عدد (73) كبسولة بلغ وزنها (563) جرام بداخل أحشاء المهرب، فيما عثر في محاولة رابعة على عدد (104) كبسولة بلغ وزنها (791) جرام بداخل أحشاءالراكب مضيفاً إلى أنه جرى بعد ذلك اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال ذلك .