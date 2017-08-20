رسمياً.. أنطلاق أكيورا_RLX موديل 2018 - صحيفة صدى الالكترونية

نورة الشهري(صدى):

كشفت أكيورا عن النسخة المحسنة موديل 2018 من RLX السيدان الرائدة في فئتها التي تستفيد حالياً من أحدث لغة تصميم للشركة بجانب باقة جديدة من التقنيات والتغيير الابرز في السيارة يأتي في المقدمة التي تتميز بشبكة تهوية سداسية الشكل ماسية وغطاء محرك منحوت بصورة أكبر من السابق.

ومن بين التحديثات الأخرى تزويد السيارة بتصميم جديد للعجلات ومصابيح خلفية LED مطورة ومخرجي عادم جديدين في الخلف ومشتت خلفي أسود لامع كما طورت منظومة دفع السيارة في موديلات سبورت هايبرد مع الاعتماد علي تقنية الدفع الكلي مع استمرار السيارة في توليد قوة تبلغ 377 حصان عبر محرك V6 يعمل بنظام الحقن المباشر للوقود و3 محركات كهربائية.

كما شملت التغييرات الأخرى اضافة ناقل حركة أوتوماتيك من 10 سرعات للنسخة العادية من السيارة بمحرك V6 سعة 3.5 لتر بقوة 310 حصان كما تأتي السيارة بباقة التكنولوجيا AcuraWatch المطورة بمساعد اشارات المرور ومثبت سرعة قابل للتكيف ، فيما زودت السيارة بنظام صوتي Kerll راقي وكاميرا محيطية وحساسات ركن ومصابيح ضباب LED وتشغيل للمحرك عن بعد ومقاعد أمامية بخاصية التهوية والتسخين ومقاعد خلفية بخاصية التسخين وكذلك عجلة قيادة بنفس الخاصية.

ومن المقرر ظهور السيارة في حدث مونتيري مع توقع بدء مبيعاته في شهر نوفمبر المقبل.