300 مشاركة تتنافس على جوائز الإعتدال - صحيفة صدى الالكترونية

حسين العلي (صدى):

أعلن مركز الأمير خالد الفيصل للاعتدال، عن تسلمه 300 عملا حتى الان للمنافسة على جوائز الاعتدال البالغة نحو مليون ريال، في حين تفصل نحو 10 ايام عن إغلاق أبواب استقبال المشاركات والمحددة بـ 1 سبتمبر 2017م .

ويأتي ذلك في وقت أعلن فيه مستشار خادم الحرمين الشريفين امير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل عن اطلاق الجائزة منتصف يناير الماضي بجوائز تقدر بمليون ريال في 3 فروع تستمر حتى مطلع شهر سبتمبر 2017 م.

وأكد الدكتور الحسن ال مناخرة مدير مركز الأمير خالد الفيصل للاعتدال ” ان المركز تسلم من خلال الموقع الالكتروني حتى يوم امس 300 مشاركة من متنوعة في مختلف الفروع”. مشيرا الى ان استقبال المشاركات لازال مستمرا طيلة الـ 10 ايام القادمة وحتى 1 سبتمبر موعد اغلاق استقبال المشاركات .

وأضاف ” أن كل الاعمال التي تم استلامها نفذت بشكل خاص للمنافسة على الجائزة وفي موضوع الاعتدال ومحاربة التطرف وهي القضية التي باتت تشغل وتؤرق العالم باسره ” ، مشيرًا الى ان مستوى المشاركات التي تم استلامها كان جيدا ومميزا ويعكس حجم الوعي اولا الذي يشهده مجتمعنا وايضا التفاعل الكبير مع الجائزة من مختلف شرائح المجتمع.

وأكد الدكتور ال مناخرة ” أن الجائزة تضع لها اهداف وطنية كبيرة، في مقدمتها إبراز الصورة الحقيقة للملكة العربية السعودية في مجال الاعتدال من خلال مجالات الجائزة، ودعم وإبراز الجهود الرائدة والمبدعة التي يقوم بها الافراد والجماعات او الهيئات والمؤسسات والتي تهدف الي تعزيز مفهوم الاعتدال وتطبيقه، وتشجيع روح المبادرة المتميزة والقدوة في مجال الاعتدال بكافة أشكاله، وتأصيل مفهوم ثقافة الاعتدال في كافة المجالات على المستوى المحلي والعربي ” ، مشير الى ان الجائزة تسعى لان تكون مقصد ومرجع عالمي في الاعتدال ومكافحة التطرف بكافة أشكاله.

وأوضح ال مناخرة، ” أن الفروع الثلاثة التي تشملها المسابقة هي فرع المحتوى الإعلامي ويندرج تحت الأفلام القصيرة والمحتوى الرقمي، والمحتوى المعرفي ويشمل الدراسات الإحصائية الكمية والبحوث، والشراكة المجتمعية وتشمل المبادرات المؤسساتية والفردية الابداعية ” .

يشار إلى أن جائزة الاعتدال المقدرة بمليون ريال وزعت بمقدار 200 ألف ريال للأفلام القصيرة، و100 ألف ريال للرسوم المتحركة، و50 ألف ريال للتصوير، و50 ألف ريال للفنون الرقمية، و100 ألف ريال للدراسات الإحصائية الكمية، و150 ألف ريال للترجمة، و100 ألف للمبادرات الابداعية الفردية، و150 ألف للمبادرات المؤسساتية الابداعية.