 البورصة المصرية تخسر 6.5 مليار جنيه في أخر تعاملاتها - صحيفة صدى الالكترونية

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البورصة المصرية تخسر 6.5 مليار جنيه في أخر تعاملاتها

البورصة المصرية تخسر 6.5 مليار جنيه في أخر تعاملاتها
القاهرة(صدى):

دفعت عمليات بيع من قبل المؤسسات وصناديق الاستثمار العربية والأفراد المصريين بمؤشرات البورصة المصرية للتراجع الجماعي لدى إغلاق تعاملات اليوم .

وانخفض مؤشر السوق الرئيسي /إيجي إكس 30/ بنسبة 71ر0 في المئة مُسجلًا 13026.29 نقطة كما تراجع مؤشر /إيجي إكس 70/ للأسهم الصغيرة والمتوسطة بما نسبته 09ر2 في المئة ليصل إلى 682 نقطة .

وشملت التراجعات مؤشر /إيجي إكس 100/ الأوسع نطاقًا الذي فقد 64ر1 في المئة من قيمته ، منهيًا التعاملات عند مستوى 1547.5 نقطة .

وخسر رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة المصرية نحو 6.5 مليار جنيه ليصل إلى 05ر691 مليار جنيه، بعد تداولات إجمالية بالسوق بلغت 445 مليون جنيه .


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