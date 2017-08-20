وزير الدفاع العراقي يزور المنطقة العسكرية الشمالية للأردن - صحيفة صدى الالكترونية

عمان(صدى):

زار وزير الدفاع العراقي عرفان محمود الحيالي والوفد المرافق له اليوم الأحد، واجهة المنطقة العسكرية الشمالية للأردن، حيث كان في استقبالهم قائد المنطقة العسكرية الشمالية العميد الركن غازي عوده عويد وعدد من ضباط المنطقة.

وذكر بيان صادر عن القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية أن الوزير الحيالي والوفد المرافق استمعوا – في بداية الزيارة – إلى شرحٍ من قائد المنطقة حول المهام والواجبات التي تقوم بها المنطقة في حماية الحدود من أجل حفظ الأمن والاستقرار للأردن، بالإضافة إلى إيجاز حول أهمية المنطقة التاريخية والجغرافية والاستراتيجية.

وأشاد وزير الدفاع العراقي – بحسب البيان – بالمستوى المميز والاحترافي الذي تقوم به القوات المسلحة الأردنية في حماية الحدود والمحافظة على أمن واستقرار المملكة الأردنية الهاشمية.