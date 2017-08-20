مؤتمر الاكتشافات الدوائية الأول لـ " كيمارك " - صحيفة صدى الالكترونية

نايف السالم(صدى):

يطلق مركز الملك عبد الله العالمي للأبحاث الطبية ” كيمارك ” التابع للشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني، المؤتمر الأول للاكتشافات الدوائية من المختبر إلى التجارب السريرية، وذلك في الفترة 20-22 / 1 / 1439هـ، وذلك بمركز المؤتمرات بالمدينة الجامعية بجامعة الملك سعود بن عبد العزيز للعلوم الصحية بوزارة الحرس الوطني.

وأوضح رئيس اللجنة العلمية بالمؤتمر الدكتور محمد بو جلال أن أهمية المؤتمر تكمن أن المركز يضع النواة الأولى لعرض الاكتشافات العلمية الدوائية المختبرة سريرا، كما يساعد على خلق قنوات اتصالية في مجال اكتشافات الأدوية مع المختبرات العالمية المتوافقة في هذا المجال، ويحقق للباحث السعودي فرصة سانحة لتبادل الخبرات وسبل التعاون في مجال البحث العلمي مع الخبرات الدولية المشاركة، والذي من خلاله تمت دعوة المختصين في هذه التجربة تأسيا بالتجارب الدولية مثل التجربة البرازيلية والتجربة الكورية الجنوبية .

يذكر أن عدد الأوراق المقدمة تربو على 35 ورقة علمية محلية ودولية يطرحها خلال أيام المؤتمر متحدثين دوليين ومحليين، ويقدم للمهتمين 25 في مجال الأدوية والبحوث العلمية والرعاية الصحية 25ساعة علمية معتمدة، يتم التسجيل فيه على الرابط التالي: من هنا .