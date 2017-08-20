إسبانيا تطلق سراح كاتب ألماني تطالب تركيا بتسليمه - صحيفة صدى الالكترونية

مدريد(صدى):

أصدر قاضي المحكمة الوطنية الإسبانية فرناندو أندرو اليوم الأحد، قرارا بإطلاق سراح الكاتب الألماني من أصل تركي دوجان أخانلي الذي اعتقل أمس في مدينة غرناطة الإسبانية على خلفية مذكرة اعتقال صادرة بحقه من قبل الإنتربول الدولي كونه مطلوبا لدى السلطات التركية.

ووفقا لوكالة الأنباء الاسبانية بالعربية -ايفي- فان الكاتب أخانلي كان يدافع عن قضية مذابح الأرمن التي ارتكبتها الإمبراطورية العثمانية منذ أكثر من قرن من الزمان- الأمر الذي يعد من القضايا المحظورة في تركيا- التي توترت علاقاتها مع ألمانيا بعد اعتراف البرلمان الألماني بإبادة الأرمن.

ومن جانبه، أعلن مكتب المحاماة ” بوي-إلبال ” الذي يتولى الدفاع عن الكاتب الألماني اليوم على حسابه على موقع ” تويتر ” للتدوينات القصيرة عن الإفراج المؤقت عن أخانلي.