⁠⁠⁠⁠⁠تحرير 13 قرية بمحيط قضاء تلعفر بغرب الموصل - صحيفة صدى الالكترونية

تحرير 13 قرية بمحيط قضاء تلعفر بغرب الموصل
أعلنت خلية الإعلام الحربي العراقية تحرير ثلاث عشرة قرية بمحيط قضاء غربي الموصل من سيطرة تنظيم داعش الإرهابي حتى عصر اليوم الأحد .
وأوضحت في سلسلة بيانات أصدرتها ونسبتها إلى قادة عسكريين عراقيين, أن هذه القرى هي ” العبرة الكبيرة والعبرة الصغيرة وتل السمباك وقزل قيو وكسر محراب وبطيشه والعلم وخفاجه وحلبية العليا ومرازيف والنجار والحنش وتل الصبان ” .
وبينت أن قطعات تابعة للشرطة الاتحادية حررت القرى الواقعة في شمال غربي تلعفر ورفعت العلم العراقي فوق مبانيها ، بينما حررت قطعات الجيش العراقي قرى واقعة بشرق تلعفر وسيطرت على الجزء الجنوبي لسلسة جبال زمبر وقطعت طريق تلعفر – المحلبية مكبدة الدواعش خسائر بالأرواح والمعدات .
أما قوات مكافحة الإرهاب، فقد تولت تحرير القرى الواقعة في الجنوب الغربي لمدينة تلعفر , في حين تقدمت فرقة المشاة السادسة عشر التابعة للجيش العراقي لتحرير أربعة قرى تقع بشرقها .
وشارك في عملية اقتحام هذه القرى وتحريرها من داعش, طيران الجيش العراقي وطيران التحالف الدولي .
وكان رئيس الوزراء العراقي القائد العام للقوات المسلحة حيدر العبادي أعلن فجر اليوم الأحد, انطلاق عملية تحرير قضاء تلعفر من سيطرة داعش الإرهابي .
اترك تعليقاً