⁠⁠⁠⁠⁠تحرير 13 قرية بمحيط قضاء تلعفر بغرب الموصل - صحيفة صدى الالكترونية

بغداد(صدى):

أعلنت خلية الإعلام الحربي العراقية تحرير ثلاث عشرة قرية بمحيط قضاء غربي الموصل من سيطرة تنظيم داعش الإرهابي حتى عصر اليوم الأحد .

وأوضحت في سلسلة بيانات أصدرتها ونسبتها إلى قادة عسكريين عراقيين, أن هذه القرى هي ” العبرة الكبيرة والعبرة الصغيرة وتل السمباك وقزل قيو وكسر محراب وبطيشه والعلم وخفاجه وحلبية العليا ومرازيف والنجار والحنش وتل الصبان ” .

وبينت أن قطعات تابعة للشرطة الاتحادية حررت القرى الواقعة في شمال غربي تلعفر ورفعت العلم العراقي فوق مبانيها ، بينما حررت قطعات الجيش العراقي قرى واقعة بشرق تلعفر وسيطرت على الجزء الجنوبي لسلسة جبال زمبر وقطعت طريق تلعفر – المحلبية مكبدة الدواعش خسائر بالأرواح والمعدات .

أما قوات مكافحة الإرهاب، فقد تولت تحرير القرى الواقعة في الجنوب الغربي لمدينة تلعفر , في حين تقدمت فرقة المشاة السادسة عشر التابعة للجيش العراقي لتحرير أربعة قرى تقع بشرقها .

وشارك في عملية اقتحام هذه القرى وتحريرها من داعش, طيران الجيش العراقي وطيران التحالف الدولي .

وكان رئيس الوزراء العراقي القائد العام للقوات المسلحة حيدر العبادي أعلن فجر اليوم الأحد, انطلاق عملية تحرير قضاء تلعفر من سيطرة داعش الإرهابي .