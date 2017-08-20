⁠⁠⁠⁠شاب صينى يستعيد الرؤية بعينه اليمنى بعد زرع قرنية خنزير - صحيفة صدى الالكترونية

بكين(صدى):

تمكن شاب من جنوب الصين من الرؤية بعينه اليمنى بشكل طبيعى مجددا بعد خضوعه لعملية ناجحة لزرع قرنية أخذت من خنزير.

وقالت صحيفة ” بكين يوث ديلى ” اليوم الأحد، ” إنه تم إجراء الجراحة للشاب البالغ من العمر (27 عاما) فى مستشفى تابع لجامعة الجنوب الوسطى فى تشانغشا بمقاطعة هونان، موضحة أن الشاب كان يعانى من حالة مرضية سببت له إلتهاب مزمن فى عين واحدة وكان لديه صعوبة حتى فى رؤية يديه ” .

ونقلت الصحيفة عن مدير قسم زراعة القرنية في المستشفى الدكتور تانغ رينهونغ قوله ” إن قرنية الخنزير خضعت للعلاج للتأكد من أنها كانت مثالية تماما لعين الشاب، مشيرا إلي أن الشاب سيبقي في المستشفى تحت الملاحظة لبعض الوقت ” .

وأضاف ” أن الجراحة ليست معقدة، وهى تقريبا نفس عملية زراعة القرنية البشرية، موضحا أن القرنية (الطبقة الشفافة في الجزء الأمامي من العين) لا تحتوي على أي أوعية دموية، مما يقلل من خطر أن يتم رفضها من جسم الشخص الذي تم زرعها فيه ” .

ونوهت الصحيفة بأنه تم إجراء نحو 10 عمليات مماثلة لزرع القرنية في المستشفيات الصينية في بكين ووهان وهونان، مبينة أن نسبة نجاح هذه العمليات كانت أكثر من 90%.