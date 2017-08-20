⁠⁠⁠⁠⁠مولر لاعب هامبورج يغيب عن الملاعب عدة أشهر للإصابة - صحيفة صدى الالكترونية

ماجد محمد(صدى):

سيغيب نيكولاي مولر لاعب نادي هامبورج المنافس في دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم عن صفوف فريقه نحو سبعة أشهر وسيحتاج لعملية جراحية لإصلاح إصابة في أربطة الركبة تعرض لها خلال الاحتفال بإحراز هدف الفوز لفريقه في الجولة الأولى من الدوري المحلي أمس السبت.

وأحرز مولر (29 عاما) هدف المباراة الوحيد في شباك أوجسبورج وعندما توجه نحو جماهير فريقه للاحتفال بالهدف تعثر في الراية على حدود الملعب وسقط أرضا وأصيب جراء ذلك.

وحاول الاستمرار في اللعب بعد ذلك لكنه لم يتمكن وأضطر للخروج من المباراة.

وقال ينس تود المدير الرياضي لهامبورج يوم الأحد بعد خضوع مولر للفحص ” هذا التشخيص يشكل صدمة كبيرة لنا جميعا وهو بمثابة انتكاسة بالنسبة لنيكولاي في بداية الموسم ” .

وكان انتصار يوم السبت أول فوز لهامبورج في الجولة الأولى من الموسم خلال سبعة أعوام كما واجه بطل أوروبا الأسبق شبح الهبوط ثلاث مرات في أخر أربعة مواسم.