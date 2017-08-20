 تعليم عسير يستعد للعام الدراسي القادم - صحيفة صدى الالكترونية

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تعليم عسير يستعد للعام الدراسي القادم

تعليم عسير يستعد للعام الدراسي القادم
محمد بن طحيطح (صدى):

تواصل اللجان المكلفة بالاستعداد للعام الدراسي المقبل في تعليم عسير ، اجتماعاتها الدورية للوقوف على جاهزية المدراس وجميع الأقسام المعنية في الإدارة ، حيث عقد اليوم اجتماع لهذه اللجان بمقر تعليم عسير, بحضور المدير العام للتعليم بالمنطقة جلوي آل كركمان .

وأوضح أمين إدارة التعليم محمد ناصر, أنه جرى خلال الاجتماع استعراض نسب الجاهزية في الإدارات ذات العلاقة وشملت : التخطيط والتطوير ، وشؤون المعلمين والتخطيط المدرسي وخدمات الطلاب ،والموارد البشرية والتجهيزات المدرسية ، وتقنية المعلومات ، وشؤون المباني.

وأشارناصر إلى أنه تم استعراض توصيات الاجتماع السابق، وإقرار توصيات أخرى من شأنها الإسهام في انطلاق العام الدراسي المقبل بدون عوائق ، داعياً أعضاء اللجنة إلى استكمال التسجيل وتحديث المستجدات في برنامج الاستعداد الوزاري .


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