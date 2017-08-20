الربيعة يلتقي ممثل مصر لدى الأمم المتحدة - صحيفة صدى الالكترونية

نايف السالم(صدى):

التقى معالي المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة، ممثل جمهورية مصر العربية لدى الأمم المتحدة السفير عمر أبو العطا، رئيس الدورة الحالية لمجلس الأمن، وذلك على هامش مؤتمر اليوم العالمي للعمل الإنساني في نيويورك .

وبحث اللقاء عددًا من الموضوعات التي تهتم بالشأن الإغاثي والإنساني، واستعراض ما قدمه المركز من مشروعات نفذها للمنكوبين في 38 دولة في 4 قارات، كذلك المشروعات التي قدمها لجميع المحافظات اليمنية خصوصًا .

وأثنى السفير أبو العطا على ما قدمه المركز خلال الفترة الماضية .