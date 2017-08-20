وزارة الدفاع اليمنية تنفي خروج القوات الإماراتية من عدن - صحيفة صدى الالكترونية

فهمي محمد(صدى):

أكد رئيس هيئة الأركان العامة بوزارة الدفاع اليمنية اللواء صالح الزنداني، أن ما تم تداوله في وسائل الإعلام حول خروج القوات الإماراتية من العاصمة المؤقتة عدن عاري تماما من الصحة.

وفي هذا الصدد قال قائد المنطقة العسكرية الرابعة في عدن اللواء فضل حسن، إن تلك الأنباء هي أضغاث أحلام للرئيس السابق صالح والحوثيين، مؤكداً أن بعض المواقع الصفراء تحاول بث الفتنة والدسائس ونشر الأكاذيب، مشيراً إلى أن الإمارات قدّمت تضحيات جسام في سبيل تحرير وتطهير الأراضي اليمنية.

وأوضحت مصادر في قوات الحزام الأمني بعدن، أن التحركات الأخيرة للقوات الإماراتية في عدن لا تعدو كونها تحركات أمنية عادية لرفع درجة اليقظة والاستعداد الأمني تحسباً لأي طارئ.

وكانت وسائل إعلام يمنية تابعة لجماعة الإخوان تداولت أخباراً عن مغادرة القوات الإماراتية من منشآت حيوية في عدن منها المطار والميناء، وقالت إن السعودية دفعت بقوة عسكرية لعدن لتحل محل القوات الإماراتية.

وتأتي تلك الأخبار الملفقة، على حد تعبير مصادر مطلعة، في إطار مساعي القوى الإخوانية في اليمن لتشويه الدور الذي تلعبه القوات الإماراتية في عدن لتعزيز الأمن والأمان وفرض هيبة الدولة.