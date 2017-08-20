إدارة سقيا زمزم تعتمد زيًا جديدًا لعمالتها - صحيفة صدى الالكترونية

نايف السالم(صدى):

اعتمدت إدارة سقيا زمزم زيا جديدا لمنسوبيها من العمالة، استعدادا لموسم حج هذا العام.

وبين مدير الإدارة المهندس أسامة الحجيلي أن هذه الخطوة تأتي في إطار تنظيم العمل وتنفيذه بالصورة اللائقة، والضامنة لإنتاجية أعلى، وتقديم خدمة مثالية لقاصدي المسجد الحرام، الغاية منها توفير الراحة لهم لأداء عباداتهم بيسرٍ وسهولة وسط أجواء مفعمة بالطمأنينة والروحانية، منوهاً باهتمام الإدارة بالنظافة العامة للعمال، لاسيما في موسم الحج الذي يتطلب إعداد خطة خاصة له، بحيث تتصدر نظافة القائمين على خدمة السقاية قائمة عناصر هذه الخطة.

