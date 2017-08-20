بالصور.. " عناية " توقع اتفاقية مع أسوار البلاد لدعم أنشطة الجمعية - صحيفة صدى الالكترونية

سعيد العجل(صدى):

وقع الدكتور عبدالرحمن السويلم رئيس مجلس إدارة جمعية عناية الصحية مذكرة تفاهم مع مجموعة أسوار البلاد القابضة والذي مثلها رئيس مجلس الإدارة الشيخ يحي الشهري حيث تقدم المجموعة حسب الاتفاقية مبلغ مليون ريال كاستثمار تعود فوائده للجمعية لتصرف على العلاج والأجهزة التي تقدم لمستفيدي الجمعية من المرضى الفقراء وذوي الاحتياجات الخاصة وتتضمن تقديم عدة مزايا و قسائم شرائية وخصومات لتعزيز الخدمة للمستفيدين من الجمعية ومنسوبيها وأيضا تهدف هذه الشراكة إلى تسويق اسم وبرامج الجمعية على بعض منتجات ومطبوعات المجموعة.

وأكد الدكتور السويلم عقب توقيع الاتفاقية أن مثل هذه الشراكات هي ما يعزز عمل وبرامج الجمعيات الخيرية ويعود بالنفع الكبير والخير العميم للمستفيدين ويدعوا إلى الترابط المجتمعي بتحقيق دور المسئولية الاجتماعية من قبل رجال الأعمال وأهل البر والخير والإحسان وتعود بالثمرات اليانعة و المساهمة الفعالة في دعم البرامج والأنشطة وتحقيق للرؤية الوطنية والتكامل الاستراتيجي بين القطاع الخاص وقطاع خدمة المجتمع سائلاً الله التوفيق والسداد ثم الشكر الموصول لرجل الأعمال الشيخ يحي الشهري الذي أحتضن هذه المبادرة ودعمها فله منا الدعاء والأجر والثواب من الله على ما يقدمه من دعم.

وقال رجل الأعمال الشيخ يحي الشهري أن هذه الأعمال هي قربى من الله ونرجى منها الأجر والثواب ونحن ما نقوم به هو تقديم المال فقط و أنتم الشريك الأكبر بالعمل والتنمية بخدمة المحتاج و مراعاة المعوزين والحرص على إنهاء معاناتهم و هذا من أجل و أنفع الأعمال المساهمة بتخفيف الألم أو علاج مريض وهذا شرف وفضل كبير الشراكة معكم وأن نسهم في رفع المعاناة و نعوضها بزرع الابتسامة.

وفي ختام حفل توقيع الاتفاقية قدم الدكتور عبدالرحمن السويلم ورجل الأعمال يحي الشهري الشكر والثناء لمنسوبي الجمعية لجهودهم في التنسيق والترتيب لتوقيع الاتفاقية حضر التوقيع الدكتور سلمان بن عبدالله المطيري المدير العام للجمعية وعبدالعزيز ابو عباة مساعد المدير العام لتنمية الموارد المالية وعدد من مسئولي ومنسوبي الجمعية.

