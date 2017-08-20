الأمن المصري يدمر 41 فدان مخدرات في حملة بالسويس وجنوب سيناء - صحيفة صدى الالكترونية

القاهرة(صدى):

أعلنت قوات مكافحة المخدرات المصرية بالسويس وجنوب سيناء، تدمير 38 مزرعة مخدرات داخل 41 فدانا من الأراضى بالمناطق الجبلية بمدينة ” أبورديس” بجنوب سيناء، واستمرت الحملة لمدة 11 يوما متصلة بالتعاون مع قوات حرس الحدود.

واشرف على تنفيذ الحملة مجموعة من القيادات الأمنية ، بالاشتراك مع قوات الجيش الثالث وحرس الحدود، من أجل تدمير مزارع المخدرات بالمناطق الجنوبية بـ ” أبورديس ” بجنوب سيناء.

وتمكنت الحملة المشتركة التى استمرت 11 يوما متصلة بجبال ووديان جنوب سيناء، من تدمير 38 مزرعة للمخدرات مزروع داخلها مختلف أنواع المخدرات داخل 41 فدانا من الأراضى.