الأمن المصري يدمر 41 فدان مخدرات في حملة بالسويس وجنوب سيناء - صحيفة صدى الالكترونية

الأمن المصري يدمر 41 فدان مخدرات في حملة بالسويس وجنوب سيناء
أعلنت قوات مكافحة المخدرات المصرية بالسويس وجنوب سيناء، تدمير 38 مزرعة مخدرات داخل 41 فدانا من الأراضى بالمناطق الجبلية بمدينة ” أبورديس” بجنوب سيناء، واستمرت الحملة لمدة 11 يوما متصلة بالتعاون مع قوات حرس الحدود.
واشرف على تنفيذ الحملة مجموعة من القيادات الأمنية ، بالاشتراك مع قوات الجيش الثالث وحرس الحدود، من أجل تدمير مزارع المخدرات بالمناطق الجنوبية بـ ” أبورديس ” بجنوب سيناء.
وتمكنت الحملة المشتركة التى استمرت 11 يوما متصلة بجبال ووديان جنوب سيناء، من تدمير 38 مزرعة للمخدرات مزروع داخلها مختلف أنواع المخدرات داخل 41 فدانا من الأراضى.
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