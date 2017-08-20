" صناعات الطيران " تكمل عملية الاستحواذ على مجموعة شركات " أواس " - صحيفة صدى الالكترونية

دبي(صدى):

أكدت شركة ” دبي لصناعات الطيران ” اليوم أنها استكملت صفقة الاستحواذ على مجموعة شركات ” أواس ” المتخصصة في مجال تأجير الطائرات، مشيرة إلى أنها ستزاول نشاطها في مجال تأجير الطائرات تحت مسمى ” دبي لصناعات الطيران كابيتال ” ، مبينة إلى أن مميزاتها ستزداد بعد هذه الاستحواذ لتشمل:

– أكثر من ثلاث عقود من الخبرة في السوق العالمية لتأجير الطائرات.

– أسطول طائرات مملوكة ومدارة وقيد الطلب يضم نحو 400 طائرة بقيمة إجمالية تزيد على 14 مليار دولار.

– ستقدم خدماتها لأكثر من 110 عملاء من شركات الطيران في أكثر من 55 بلد عبر مكاتب تابعة لها في دبي ودوبلن وسنغافورة وميامي و بيليفو و نيويورك.

وحسب البيانات المتاحة كانت شركة ” دبي لصناعات الطيران ” قد وقعت اتفاقية نهائية للاستحواذ على مجموعة شركات ” أواس ” في 25 أبريل 2017، وذلك عبر تمويل تديره شركة ” تيرا فيرما كابيتال بارتنرز ” ومجلس استثمار خطة معاشات التقاعد في كندا.