بالفيديو.. تربل إتش يوجه لمذيع الضربة القاضية على الهواء - صحيفة صدى الالكترونية

نورة الشهري(صدى):

وجه المصارع العالمي تربل إتش ضربة موجعة لأحد المذيعين أثناء استضافته على الهواء مباشرة.

وأظهر المقطع المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي، دخول تربل إتش على المذيع الكوميدي جيمي فالون مقدم برنامج “ The Tonight Show Starring ” للحديث عن بطولة summer slam، وقام المصارع من مقعده وأمسك بالمذيع ورفعه بيديه ثم هوى به على الطاولة على طريقة المباريات بلا قوانين.

