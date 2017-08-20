الجوازات تكشف عدد الحجاج القادمين للمملكة حتى أول أمس - صحيفة صدى الالكترونية

الجوازات تكشف عدد الحجاج القادمين للمملكة حتى أول أمس
بلغ عدد الحجاج القادمين لأداء مناسك الحج من الخارج عبر الموانئ الجوية والبرية والبحرية منذ بدء القدوم وحتى نهاية أول أمس الجمعة 1.070.951 حاجاً , بزيادة بلغت 204.302 حاج عن عدد القادمين لنفس الفترة من العام الماضي ، وبنسبة قدرها 24% ، وذلك وفق الإحصائية التي أصدرتها المديرية العامة للجوازات .
وأشارت المديرية العامة للجوازات أن عدد الحجاج القادمين عن طريق الجو بلغ 1.015.482 حاجاً ، وعدد القادمين عن طريق البر 50.554 حاجاً ، والقادمين عبر البحر 4.915 حاجًا .
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