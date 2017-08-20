الجوازات تكشف عدد الحجاج القادمين للمملكة حتى أول أمس - صحيفة صدى الالكترونية

نايف السالم(صدى):

بلغ عدد الحجاج القادمين لأداء مناسك الحج من الخارج عبر الموانئ الجوية والبرية والبحرية منذ بدء القدوم وحتى نهاية أول أمس الجمعة 1.070.951 حاجاً , بزيادة بلغت 204.302 حاج عن عدد القادمين لنفس الفترة من العام الماضي ، وبنسبة قدرها 24% ، وذلك وفق الإحصائية التي أصدرتها المديرية العامة للجوازات .

وأشارت المديرية العامة للجوازات أن عدد الحجاج القادمين عن طريق الجو بلغ 1.015.482 حاجاً ، وعدد القادمين عن طريق البر 50.554 حاجاً ، والقادمين عبر البحر 4.915 حاجًا .