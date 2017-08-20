بالفيديو.. سعودي مصدوم بأسعار دبي يتهم تجار سيارات المملكة بالتلاعب - صحيفة صدى الالكترونية

بالفيديو.. سعودي مصدوم بأسعار دبي يتهم تجار سيارات المملكة بالتلاعب
تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو، لشاب سعودي، خلال زيارته للسوق الحر في دبي.
وأبرز الشاب في مقطع الفيديو الفرق في الأسعار بين المملكة ودبي، واتهم القائمين على تجارة السيارات في المملكة بالتلاعب في الأسعار.
ابو نيرسيان[ عدد التعليقات: 734 ] نشر منذ 2 ساعتين
اللى عندنا يتعللون بعدم وجود الضمان عليهم من الله مايستحقون
ابو محمد[ عدد التعليقات: 32496 ] نشر منذ 2 ساعتين
ندري والله التلاعب كثير والفرق كبير ,,
,, ولكننا محدودين على هاالعصابات الطماعه ،، والسبب الشراكات الكبيره ,, وبس ,,
زمرده[ عدد التعليقات: 15 ] نشر منذ 1 ساعة
كل كلامه عن الزبده.
[email protected]@قآآآآهرهم……….👍😎[ عدد التعليقات: 18321 ] نشر منذ 1 ساعة
يشلحون السيارة من جديد ويفكون اكسسواراتها
حتى جلد المقاعد والشاشه والجنوط
ويحطون لك اكسسوارات ومسجل ابوكلب
ويبيعونها من جديد في اوروبا
عليكم من الله ماتستحقون
صار الواحد إذا اشترى سيارة
يبي له يرجع فيها اكسسواراتها بنفس قيمةشرائها
المقاطع موجوده فيوتيوب
ادخلوا شوفوها وقولوا معي
حسبي الله ونعم الوكيل.
مغرد[ عدد التعليقات: 337 ] نشر منذ 59 دقيقة
طيب نفس الشى احجز تذكره واكل بمطا عم كل شى غالى نوم فى فندق وغالى وتمشيات صرفيات وتركيب اكسسوارت وجمرك وتعب كانك يا بو يد ما غزيت اشتر من هنا وادفع الفرق وارتاح
مغرد[ عدد التعليقات: 337 ] نشر منذ 59 دقيقة
طيب نفس الشى احجز تذكره واكل بمطا عم كل شى غالى نوم فى فندق وغالى وتمشيات صرفيات وتركيب اكسسوارت وجمرك وتعب كانك يا بو يد ما غزيت اشتر من هنا وادفع الفرق وارتاح
عافك الخاطر[ عدد التعليقات: 676 ] نشر منذ 55 دقيقة
الزبده .. انه كم مره قال الزبده اتوقع مشتهي زبده
غييييوووورررر[ عدد التعليقات: 1657 ] نشر منذ 35 دقيقة
اتفق معك يابو محمد
ووزارة التجاره حاطه باذن طين وباذن عجين
ماقول غير حسبي الله ونعم الوكيل
زائر[ عدد التعليقات: 691 ] نشر منذ 26 دقيقة
اضافه الي استيراد قطع الاكسسوارات و الاجهزه المضافه اضف اجرة الايدي العامله و الجمارك و النقل والتخزين لرفع سعر السياره كلها مالها لزوم من الافضل استيراد السياره بكل التجهيزات مره واحده و تكلفه شامله .
رعد ***[ عدد التعليقات: 99 ] نشر منذ 20 دقيقة
القرنى ///// ويش هى قولتك على هذه الخمة يا إنهم اهل معارض اوبياعة على الرصيف