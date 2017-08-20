بالفيديو.. سعودي مصدوم بأسعار دبي يتهم تجار سيارات المملكة بالتلاعب - صحيفة صدى الالكترونية

نايف السالم(صدى):

تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو، لشاب سعودي، خلال زيارته للسوق الحر في دبي.

وأبرز الشاب في مقطع الفيديو الفرق في الأسعار بين المملكة ودبي، واتهم القائمين على تجارة السيارات في المملكة بالتلاعب في الأسعار.