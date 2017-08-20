" محجوزات أرامكو " أمام القضاء قريباً بعد تعثر 15 عاما - صحيفة صدى الالكترونية

حمود العنزي(صدى):

تشرع دائرة المساهمات العقارية بالمحكمة العامة في الرياض قريبا بالنظر في أكبر المساهمات العقارية في المنطقة الشرقية من حيث مساحتها، والمعروفة بـ” محجوزات أرامكو “، وذلك بعد تعثر دام 15 عاما .

وشملت المحجوزات 5 مساهمات عقارية؛ هي ” أبو حدرية، جواهر النمر، نماء، صناعية الدمام، وأرض صناعية الدمام ” .

وتبلغ مساحة أراضي المساهمات المتعثرة المعروفة بـ”محجوزات أرامكو السعودية”، نحو 60 مليون متر مربع وساهم فيها آلاف المساهمين بمبالغ تجاوزت 1.5 مليار ريال، حيث ستعمل دائرة المساهمات العقارية على إنهاء أزمة المساهمين بما يحفظ حقوقهم طبقاً للأحكام الشرعية والأنظمة المرعية.