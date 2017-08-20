مدربا الأهلي والهلال على قائمة أفضل 100 مدرب في العالم - صحيفة صدى الالكترونية

ماجد محمد(صدى):

سجل المدربان في دوري جميل، هما الأرجنتيني رامون دياز إضافة للأوكراني سيرجي ريبروف، في القائمة الحديثة لأفضل 100 مدرب في العالم الصادرة عن الموقع الإحصائي المتخصص ” فوتبول كوتش وورلد رانكينج ” .

وجاء الأرجنتيني دياز مدرب الهلال في المرتبة الـ 55 على مستوى مدربي العالم برصيد 5415 نقطة، فيما تبعه الأوكراني سيرجي ربيروف في المرتبة الـ 72 عالمياً برصيد 4708 نقطة.

واستفاد رامون دياز بشكل مباشر من نتائجه مع الهلال في الموسم الماضي، حين فاز بدوري جميل وكأس خادم الحرمين الشريفين خلال بضعة أشهر، فيما خدمت النتائج اللافتة لفريق دينامو كييف الأوكراني المدرب السابق للفريق سيرجي ريبروف، قبل انتقاله للعمل في الأهلي السعودي ابتداء من يونيو الماضي.