موقع أمريكي يكشف تضخم نسبة العنوسة في المملكة - صحيفة صدى الالكترونية

عادل الحربي(صدى):

تنتشر ظاهرة العنوسة في جميع أنحاء الدول، ولا تخلو بلد من هذه الظاهرة لعدة أسباب كثيرة، وفي هذا الصدد سلط موقع برايت بارت الأمريكي، الضوء على ظاهرة العنوسة في المجتمع السعودي، والتي وصلت -وفقًا لبعض التقديرات- إلى ثلث تعداد النساء في المملكة، وهو الأمر الذي فتح الباب للنقاش حول مدى إمكانية تحقيق مبدأ “ تعدد الزوجات ” للرجال للحد من تلك الظاهرة الاجتماعية المؤسفة.

وأشار الموقع الأمريكي خلال تناوله للقضية المثارة على مواقع التواصل الاجتماعي بشكل بارز على مدار الأيام الماضية، إلى أن هناك بعض الحلول التي تؤكد ضرورة تعدد الزيجات للرجال، لا سيما وأن ذلك مطابق للشريعة الإسلامية، ولكن بوضع ضوابط قانونية واجتماعية، وتكمن تلك الضوابط في الاكتفاء بثلاث زيجات، إحداها تكون لامرأة بِكر وأخرى لمطلقة والثالثة لأرملة، وهو ما يضمن القضاء على ظاهرة “ العنوسة ” في المملكة، أو يساهم بقدر المستطاع في تخفيف وطأتها على المجتمع بشكل رئيسي.

ولفت الموقع الأمريكي إلى أن هناك محاولات اجتماعية بارزة في هذا الصدد، كان أهمها تأسيس مجموعة على تطبيق الدردشة واتساب بعنوان تعدد الزيجات، وهي أحدث الطرق التقنية التي لاقت رواجًا لدى المجتمع، حيث انضم لها 900 سيدة في غضون شهر فقط.

يذكر أن ظاهرة العنوسة تجوب العديد من البلدان في منطقة الشرق الأوسط والدول العربية بشكل واضح، متأثرة بانخفاض مستويات الدخل والأحوال الأمنية للبلاد المختلفة.